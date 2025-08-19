Глава комитета по международным делам СФ отметил, что предстоит серьезная работа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Подход ЕС, при котором Украина постоянно используется в качестве "политического и силового контрбаланса" России, предстоит сломать. Такое мнение выразил глава комитета по международным делам СФ Григорий Карасин.

"Подход [ЕС к ситуации вокруг Украины] предстоит сломать и наладить нормальную атмосферу в отношениях между странами. Когда и как это будет сделано - вопрос открытый, но над этим надо работать", - отметил Карасин в комментарии телеканалу "Звезда".

Он подчеркнул, что предстоит серьезная работа.

"Потому что, как мы все убедились, вот эта вот коалиция не желающих отпускать Украину из собственных рук, она не намерена идти на какие-то позитивные шаги. У них просчитанный геополитический план по поводу Украины в качестве постоянного политического, силового контрбаланса РФ", - сказал сенатор.

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с хозяином Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.