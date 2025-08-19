Лавров: на саммите России и США была хорошая атмосфера

Глава МИД РФ отметил, что американский лидер Дональд Трамп искренне хочет достичь мира

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его команда на саммите в Анкоридже показали желание достичь результата по украинскому урегулированию, атмосфера переговоров была хорошей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Там (на саммите на Аляске - прим. ТАСС) была хорошая атмосфера. И она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президенты [Владимир] Путин и Трамп. Полезный разговор однозначно. Было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным", - сказал министр иностранных дел. "В отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что [нужно] только прекращение огня и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие", - указал Лавров.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.