Пушилин заявил о серьезных укреплениях ВСУ в краматорско-славянской агломерации

Как отметил глава ДНР, освобождение Славянска крайне необходимо республике для восстановления снабжения водой

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. ВСУ обустроили в краматорско-славянской агломерации в ДНР серьезные укрепления, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе прямой линии.

"Мы прекрасно понимаем, что линия фронта двигается исходя из тех возможностей, исходя из множества факторов, и здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена. И здесь нужно быть реалистами, если бы была возможность за день, за неделю освободить, то, естественно, наши бойцы бы это сделали. А сейчас все развивается ровно таким образом, как мы видим", - сказал Пушилин.

Он добавил, что освобождение Славянска крайне необходимо ДНР для восстановления снабжения республики водой, где Киев устроил водную блокаду.

В понедельник военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин спрогнозировал ТАСС скорое освобождение Красноармейска с учетом темпа продвижения ВС РФ.