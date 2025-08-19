Глава МИД РФ отметил, что основной задачей была защита русских людей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия никогда не ставила целью захватить Крым, Донбасс или Новороссию, главной задачей была именно защита русских людей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я хочу еще раз особо подчеркнуть: мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города - Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики", - отметил министр.