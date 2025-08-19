Лавров: на Западе доверяют Зеленскому, хотя при нем истребили права русскоязычных

По мнению главы МИД РФ, решение о соглашении на обмен территориями должен принимать сам Владимир Зеленский

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Предложения Запада, в том числе по миротворческой операции на Украине, говорят о доверии Владимиру Зеленскому, хотя именно при нем были истреблены права русскоязычного населения в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если вы сейчас посмотрите ретроспективно, что они говорили по Украине за все эти годы, там ни разу не найдете словосочетание "право человека". Хотя запрет, полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих радетелей демократических принципов, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Ничего подобного. И то, что это единственная страна в мире, где запрещен какой-либо язык, тоже никого не смущает".

По мнению Лаврова, когда на Западе заходит речь о том, что "наверное, придется согласиться на обмен территориями", то стоит помнить, что "это должен решать сам Зеленский". Когда же западные политики поднимают вопрос о "миротворческой операции" и "вооруженных силах в виде миротворцев", это "означает, что они доверяют решение вопроса об обеспечении прав человека тому самому персонажу, при котором были приняты законы, истребляющие права русскоязычных", заключил министр.

18 августа Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.