Глава МИД РФ ответил на вопрос о возможности визита американского лидера до конца года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"У Трампа есть приглашение посетить Россию", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли американский лидер прилететь в Москву до конца года.

Лавров напомнил, что на пресс-конференции в ходе саммита между РФ и США на Аляске президент РФ Владимир Путин это приглашение подтвердил.

"Президент США Дональд Трамп, если правильно помню, сказал, что это очень интересно. Интересно будет всем", - отметил министр.