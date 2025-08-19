Лавров: в подходах Европы к украинскому урегулированию чувствуется высокомерие

Без уважения интересов безопасности России, прав русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи быть не может, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Высокомерное отношение чувствуется в подходах Европы к украинскому урегулированию, без уважения интересов России и прав русских ни о каких договоренностях речь идти не может. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"До сих пор высокомерное отношение к международному праву, к тем обещаниям, которые часто даются лживо и закрепляются на бумаге, чувствуется в подходах этих граждан (лидеров ЕС - прим. ТАСС) к нынешнему украинскому кризису. Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи быть не может, потому что именно эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования", - отметил министр.

"Когда в Вашингтоне эти делегаты говорили о том, что обязательно надо начинать с выработки гарантий безопасности для Украины, но и в то же время для Европы (об этом говорил английский премьер Кир Стармер и другие), никто ни разу не упомянул безопасность России", - указал Лавров. Министр напомнил, что политические декларации, подписанные на высшем уровне на саммитах ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане, были приняты консенсусом и требуют безопасности "в том виде, в котором она будет устраивать всех".

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.