Законопроектом предлагаются штрафы для физических лиц - 500 тыс. рублей, для юридических лиц - до 7 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Законопроект об административной ответственности за рекламу онлайн-казино внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам парламентария, законопроектом предлагаются штрафы за рекламу онлайн-казино. Для физических лиц - 500 тыс. рублей, для юридических лиц - до 7 млн рублей. "Новые суммы штрафов приведут в чувство всех, кто зарабатывает на зависимостях. Уже скоро внесем доработанную версию законопроекта в Госдуму", - сказал он.