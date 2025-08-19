Глава МИД РФ особо отметил, что Россия ценит то "понимание, которое, в отличие от европейцев, проявляет администрация США"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Отказ Киева от обязательств по внеблоковому и безъядерному статусу подрывает основы независимости Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они (Крым, Донбасс и Новороссия - прим. ТАСС) оказались в составе независимой Украины на основе Декларации о национальном суверенитете, которую киевское руководство приняло в 1990 г. В ней было четко заявлено, что Украина навеки будет безъядерным, нейтральным, внеблоковым государством. Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства", - указал министр.

"Если сейчас режим Владимира Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают", - констатировал Лавров. "Важно обратить на это внимание, - подчеркнул он. - Иначе получается, что решающую роль опять будут играть не принципы международного права, а те самые "правила", которые Запад никогда нигде не формулировал, но выдумывает их от случая к случаю: когда ему нужно признать что-то, он это делает, когда ему нужно осудить в аналогичной ситуации - тоже делает это". "Так больше не получится", - сказал министр.

Лавров особо отметил, что РФ ценит то "понимание, которое, в отличие от европейцев, проявляет администрация США, искренне стремящаяся добраться до сути проблем и урегулировать именно первопричины кризиса, который Запад во главе с предыдущей администрацией Джо Байдена создавал на Украине ради того, чтобы использовать ее как инструмент сдерживания, подавления России и нанесения, как они говорят, "стратегического поражения".