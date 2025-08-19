Профессор и заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета отметил, что сам президент Финляндии не следует тем примерам, которые он приводит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб отошел от тех принципов своих предшественников, которые привел в пример, говоря о ситуации с Украиной. Такое мнение высказал ТАСС профессор и заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по истории Финляндии XX века Владимир Барышников, комментируя сравнение Стуббом современное положение Украины с обстоятельствами, в которых оказалась Финляндия в 1944 году.

"Дело в том, что Александер Стубб просто плохо знает историю своего государства - историю Финляндии. Для того, чтобы было так, как он заявил, нужно было, чтобы, по крайней мере на Украине были те люди, которые могли проводить политику, подобную той, что осуществлялась Финляндией. В данном случае уместно вспомнить, как будущий президент Финляндии Урхо Калева Кекконен, который в годы войны находился в оппозиции к финскому руководству, выступал с открытой лекцией в Стокгольме в декабре 1943 года, и он сказал фразу, которая фактически стала будущей линией финского государства в последующий период, то есть, на вторую половину XX века. Он сказал, что не в интересах Финляндии быть форпостом Запада на границах с Советским Союзом", - считает ученый.

Барышников отметил, что именно такая политика осуществлялась руководством Финляндии на протяжении долгих лет после Второй мировой войны.

"Ни одна страна в мире столько не воевала с Советским Союзом, сколько Финляндия. Три мирных договора. Три войны. Горький опыт, который финны пережили в результате этих трех войн, подтолкнул их к выводу, что являться форпостом Запада на границе с Советским Союзом будет для самой Финляндии очень плохо. В данном случае на Украине пока не чувствуется, что есть такие люди, которые понимают то же самое", - отметил ученый.

При этом Барышников отметил, что сам президент Финляндии не следует тем примерам, которые он приводит. "Стубб, при котором Финляндия уже в НАТО, конечно противоречит политике своих предшественников. Финляндия отошла от прежней политики, и то, что он сейчас приводит в качестве примера, - это политика, от которой он сам лично отошел, вступив в НАТО", - считает Барышников.

Полярная политика Финляндии

Публицист, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев также усомнился в знании Стуббом истории.

"Цитаты Стубба говорят о том, что он вообще не в курсе истории своей страны, абсолютно не в курсе того, как заканчивалось военное противостояние между Советским Союзом и Финляндией и как начинался новый период взаимоотношений между двумя странами, который был добрососедский, спокойный и такой очень добрый, который сейчас закончился", - сказал он ТАСС.

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, старший научный сотрудник Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин отметил, что в период Второй мировой войны восприятие Финляндии другими странами полярно изменилось. Если в 1939-1940 годах многие страны мира поддержали Финляндию, которая воспринималась жертвой советской агрессии, то "после союза Финляндии с нацистской Германией, после участия в блокаде Ленинграда, после оккупации Петрозаводска и так далее все союзные страны, от Канады до Китая, с 1941 года стали воспринимать Финляндию только как врага".

"В 1941-1944 годах все союзные страны мира (США, Великобритания и т. д.) хотели, чтобы Финляндия изменила свою международную политику. <...> В Финляндии оставалось немало поклонников нацистов, которые бы хотели быть с Гитлером до конца. Однако Финляндия выбрала другой путь, который в холодную войну другие страны то хвалили, то критиковали", - отметил Асташкин.