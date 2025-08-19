Дипломатический источник напомнил, что Россия считает Италию недружественной страной, политические отношения между странами почти отсутствуют

РИМ, 19 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Проведение возможной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Риме маловероятно. Об этом корреспонденту ТАСС сказал дипломатический источник в Риме.

"Встреча в Риме маловероятна", - сказал он, отметив, что для этого существует ряд причин, как формально-логистического, так и политического характера. Собеседник агентства напомнил, что Москва считает Италию недружественной страной, а действия ее властей неоднократно подвергались критике со стороны российских властей. Кроме того, диппредставительство РФ не раз отмечало, что всегда находившиеся на хорошем уровне политические отношения практически отсутствуют, как и политические контакты. "Вряд ли Россия захочет придать политический престиж этому правительству (Джорджи Мелони - прим. ТАСС)", - сказал другой источник агентства, напомнив, что Мелони уже пыталась заработать политические дивиденды, когда в качестве возможного места переговоров назывался Ватикан. Опция встречи в папском городе-государстве была решительно отклонена главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Рим в качестве возможного места трехсторонней встречи называет британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах, указывая, что этот вариант устраивает как американскую, так и украинскую стороны. При этом известно, что Рим не поддерживал с самого начала президент Франции Эмманюэль Макрон, который в качестве места встречи предложил Женеву. Дипломатический источник ТАСС напомнил об "амбициях" французского лидера "представлять Европу".

В МИД Италии корреспонденту ТАСС пояснили, что подтверждение гипотетической готовности принять саммит - "это жест гостеприимства и способ показать, что Рим участвует в такой важной международной повестке". Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, который участвует в Берне в качестве почетного гостя в конференции швейцарских послов, заявил, что Италия разделяет кандидатуру Женевы.

Перспективы трехсторонней встречи

Ранее Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что Москва не отказывается ни от каких форматов работы по украинскому урегулированию, в том числе двусторонних или трехсторонних. 18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.