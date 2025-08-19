В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по теме сексуального насилия в конфликте российский дипломат Дмитрий Полянский указал на ангажированность организации при составлении докладов по конфликтам в Судане и на Украине

ООН, 19 августа. /ТАСС/. ООН необходимо провести ревизию методов работы своих структур и спецдокладчиков для придания подлинной беспристрастности работе организации. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по теме сексуального насилия в конфликте российский дипломат указал на ангажированность организации при составлении докладов по конфликтам в Судане и на Украине. "Преступления на сексуальной почве в ходе конфликта абсолютно отвратительны и недопустимы. Но не менее отвратительны попытки манипулирования этими сюжетами и их политизации. Они обесценивают соответствующие международные усилия по обеспечению наказания за подобные преступления, подрывая работу тех, кто действует честно и непредвзято. Кроме того, упомянутые нами сегодня двойные стандарты, манипулирование методологией и политизация гуманитарных сюжетов в очередной раз ставят под вопрос добавленную стоимость и эффективность работы спецдокладчиков генерального секретаря в целом", - сказал он.

"Если уж господин [генсек ООН Антониу] Гутерриш так ратует за повышение эффективности организации и степени доверия к ООН, то рекомендуем ему в первую очередь сфокусироваться на ревизии их методов работы в интересах придания им подлинной беспристрастности. Тем более в такой чувствительной сфере, как секснасилие в конфликте. Пока, к сожалению, их деятельность не дотягивает даже до самых средних ожиданий и минимально допустимых стандартов", - резюмировал Полянский.