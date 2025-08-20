Публичное оформленное требование Киеву отказаться от идеи вступления в альянс и возвращения полуострова является важнейшим посылом, отметил эксперт

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Консенсус российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросах принадлежности Крыма и невозможности членства Киева в НАТО можно без сомнения назвать прорывом. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС политолог Дмитрий Еловский.

"Важнейшим посылом здесь является уже публично оформленное требование Украине отказаться от идеи вступления в НАТО и возвращения Крыма. Это настоящий прорыв российской дипломатии, который явно стал возможен благодаря личной встрече Путина и Трампа", - сказал он.

19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС заявил, что возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО невозможно. Он также добавил, что Зеленский должен "демонстрировать гибкость" на переговорах по урегулированию на Украине.

Встреча Путина и Трампа прошла на Аляске 15 августа. Российский лидер по итогам переговоров сообщил, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта, и призвал США вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. В свою очередь американский президент заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.