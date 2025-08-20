Эксперт подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин долгие годы добивался именно этого

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. США в президентство Дональда Трампа перестали ставить России ультиматумы, как это делала администрация Джо Байдена, и начали слушать российскую позицию. На такую тенденцию в беседе с ТАСС указал политолог Дмитрий Еловский.

"Самое главное изменение, которое мы наблюдаем, - переход от ультиматумов "в космос", которым грешила администрация Байдена и европейские лидеры, к попытке согласовать позиции обеих сторон, - заметил Еловский. - От громких, невыполнимых требований Трамп перешел к линии, направленной на учет позиции России".

Эксперт подчеркнул: именно этого "добивался [президент РФ] Владимир Путин долгие годы, и что, наконец, произошло".

"Позиция "Какая разница, чего там эти русские хотят?" сменилась на челночную дипломатию с уточнением мнений сторон и попытками их сблизить", - констатировал Еловский.

19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News после встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС заявил, что возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО невозможно. О недопущении членства Киева в НАТО Путин говорил неоднократно. В том числе это требование было озвучено 14 июня на встрече с руководством МИД РФ как одно из условий окончания СВО.