Политолог Еловский предупредил о рисках, которые несет для Трампа его дипломатия

В них входит самоограничение США в решении украинского конфликта и одновременное давление на Киев, сказал эксперт

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Самоограничение роли США в решении украинского конфликта и одновременное непрерывное давление на Киев - рискованная дипломатическая политика. Если она не удастся, то американскому президенту Дональду Трампу придется столкнуться с серьезным репутационным ущербом, предупредил в беседе с ТАСС политолог Дмитрий Еловский.

"Слабое место Трампа сейчас - это публичное самоограничение роли США, совмещенное с постоянным давлением на Украину, - считает эксперт. - С одной стороны, Трамп говорит, что решения будут принимать на личной встрече [президент России Владимир] Путин и [Владимир] Зеленский. С другой стороны, он вынужден жестко ограничивать хотелки украинского президента при подготовке к этой встрече".

Политолог заметил, что в случае, если встреча Путина и Зеленского не состоится или пойдет не по плану, Трампу придется "приложить немалые усилия, чтобы снять с себя ответственность за происходящее".

Ночью 19 августа Трамп поговорил по телефону с Путиным. В ходе разговора Трамп сообщил, что начал подготовку к трехсторонней встрече РФ, США и Украины. После встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС Трамп в интервью Fox News подчеркивал, что решения по урегулированию украинского кризиса должны принимать только Путин и Зеленский, потому что США находятся слишком далеко от места боевых действий.