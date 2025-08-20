Телеграмму с таким посланиуем глава МИД отправил своей корейской коллеге в честь освобождения Корейского полуострова от японской оккупации

СЕУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме своей корейской коллеге Цой Сон Хи по случаю освобождения Корейского полуострова заявил, что в России не забудут подвиги бойцов Корейской народной армии в Курской области. Содержание послания приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Телеграмма была отправлена 15 августа - в день годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Российский министр поблагодарил власти КНДР за бережное отношение к памяти советских воинов, освободивших полуостров плечом к плечу с корейскими патриотами.

"Традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества еще более укрепились с участием Корейской народной армии в операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов. В послании подчеркивается, что российский народ никогда не забудет подвиги военнослужащих Корейской народной армии", - пишет ЦТАК. Сергей Лавров добавил, что российская сторона приложит все усилия, чтобы выполнить положения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

16 августа глава МИД КНДР Цой Сон Хи направила ответную телеграмму. Она указала, что в КНДР не забудут о советских воинах, которые проливали кровь за освобождение Кореи, и что отношения дружбы РФ и КНДР, преодолевая всевозможные испытания и вызовы, становились крепче. Визит делегации Госдумы и российских артистов в КНДР по случаю праздника еще раз отметил нерушимость российско-корейской дружбы, считает Цой Сон Хи.

Министр иностранных дел КНДР заверила, что народная республика останется верной межгосударственным договорам, а внешнеполитические ведомства органы продолжат стратегическую коммуникацию ради последовательного укрепления и развития военного союза между странами.