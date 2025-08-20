Этому поспособствует поддержка президента республики Александара Вучича силовиками, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Сербии смогут сдержать распространение беспорядков, произошедших в ночь на 19 августа в Белграде, за счет поддержки президента Сербии Александара Вучича силовиками. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В Белграде в ночь на 19 августа собрались около 2,3-2,4 тыс. протестующих, которые атаковали полицию, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, а также подожгли и разгромили помещения Сербской прогрессивной партии. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что массовые беспорядки и нападения на здания в Белграде являются частью "попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне".

"Учитывая, что армия, полиция на стороне Вучича, то в Сербии будет наведен порядок. Ну и в следующий раз они не будут поддаваться на те "печенюшки", которые предлагает Евросоюз или англосаксы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жесткую позицию по подавлению беспорядков власти Сербии должны были проявить еще в ходе первых столкновений осенью 2024 года, это могло предотвратить произошедшие события.

Ранее в беседе с ТАСС депутат отмечал, что протесты, прошедшие в Белграде в ночь на 19 августа, вызваны отсутствием четкой позиции правительства Сербии в отношении давления стран Европы по поддержке антироссийских санкций.

Выступая перед разгромленными помещениями Сербской прогрессивной партии в Белграде минувшей ночью, президент Сербии Александар Вучич заявил, что участники беспорядков будут каждую ночь искать точку, чтобы что-то поджечь, пока кого-то не убьют. Государство, по его словам, будет действовать решительно, не поддаваясь указаниям извне.