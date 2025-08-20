Временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин отметил, что "проблема санкций существует уже много лет"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Сложившееся между Россией и Индией стратегическое партнерство и высокий уровень доверия позволяет Москве и Нью-Дели находить выход из любой сложной ситуации. Об этом заявил на пресс-конференции временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин, отвечая на вопрос о введении США дополнительных 25% пошлин на индийские товары из-за торговли республики с Россией.

По его словам, российская сторона "не ожидает, что Индия откажется от поставок российской нефти" из-за давления со стороны США.

"Что бы ни случилось, даже если есть какие-то вызовы, проблемы, мы стремимся их устранить. Мы способны собраться вместе и решать эти проблемы или, по крайней мере, минимизировать их влияние, уважая национальные интересы", - подчеркнул Бабушкин.

Как указал временный поверенный, "проблема санкций существует уже много лет". "Но наш товарооборот растет. Он увеличился в семь раз. Это означает, что нам удалось найти решения для любых сложных ситуаций", - указал он.

"В вопросах, которые очень важны для нас, мы делимся, координируем и обсуждаем все вместе, поэтому мы абсолютно точно способны найти любое решение, которое удовлетворит обе стороны. Потому что наше сотрудничество, наше партнерство помогает нам расти вместе", - добавил Бабушкин.

США 6 августа объявили об увеличении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.