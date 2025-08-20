Они прикрываются словами о "недоверии" России, отметил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений России с США, считает спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений Россия - США, прикрываясь словами о "недоверии" России", - написал он в своем Telegram-канале.

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.