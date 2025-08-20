Лавров: РФ видит со стороны ЕС только "неэтичные попытки" изменить позицию США

Москва не услышала конструктива со стороны европейцев, отметил глава МИД России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москва видит со стороны Брюсселя только "неэтичные попытки" изменить позицию Вашингтона по урегулированию на Украине, не услышала никакого конструктива со стороны европейцев на встрече в Белом доме. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лаврова попросили прокомментировать прошедшую на этой неделе встречу европейских лидеров и Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Какие дипломатические шаги вы заметили у Европейского союза? - ответил он. - Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и в общем-то такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов, как мы это наблюдали во время сопровождения европейцами господина Зеленского в Вашингтон в понедельник на этой неделе". "Мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев", - подчеркнул министр на пресс-конференции.

Говоря о президенте США и его команде, Лавров отметил, что "они действительно и уже не первую неделю, а практически с момента прихода в Белый дом, занимаются именно дипломатией на украинском направлении, что означает поиск взаимоприемлемых договоренностей, которые ликвидировали бы сами первопричины кризиса, <...> и гарантировали бы невозобновление конфликта". "Мы видим", - добавил глава МИД РФ об усилиях американской стороны.

"А европейцы пока только вот пытаются сохранить Соединенные Штаты все менее и менее успешно в качестве участника, как минимум предоставляющего вооружения для того, чтобы Европа вновь продолжала накачивать киевский режим этими видами оружия", - констатировал он.

Саммит РФ и США и совещание с Киевом и Европой

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Во встрече также принимали участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, обсудив в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.