МИД РФ: реакция Запада на СВО стала триггером для объединения прагматичных сил

Это стало триггером для укрепления связей между различными частями мира, подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Реакция коллективного Запада на специальную военную операцию России, проявившаяся в виде прессинга и санкционного давления, стала триггером для укрепления международных связей РФ и выявила запрос в мире на объединение прагматичных сил. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, выступая на форуме "Новая эпоха - новые пути".

"Как бы ни парадоксально это прозвучало, но специальная военная операция и все, что за ней последовало со стороны наших недоброжелателей, со стороны коллективного Запада, стало в определенной степени триггером для укрепления связей между различными частями мира, между глобальным Югом и Востоком, между Россией и такой крупной, мощной группой стран, которые готовы и хотят развивать отношения с нашей страной", - сказал он.

Разрушение доверия к Западу

"И что показала реакция Запада на специальную военную операцию? Что доверие к партнерам, прежде всего в Европе и в Соединенных Штатах, и к другим, кто присоединился к санкционному нажиму на нашу страну, - мы считали, что эти связи уже достаточно глубокие, прочные, какой-то уровень доверия возникал, - вдруг в один момент было разрушено. И одновременно началось колоссальное давление и прессинг на страны глобального Юга и Востока, потому что якобы нельзя сотрудничать с Россией: "Вы не должны, а если будете, вы будете так или иначе наказаны", - обрисовал ситуацию дипломат.

Биричевский привел в качестве примера недавние действия американской администрации в выстраивании торговых сделок, указав на примат двустороннего соглашения между США и той страной, с которой оно заключается, в ущерб тому, что происходит во Всемирной торговой организации (ВТО). "И условия для такой тарифной сделки в том, что вы не должны сотрудничать, заключать соглашение о свободной торговле с так называемыми нерыночными экономиками. То есть сам подход нерыночный, диктат и шантаж, а призывают не сотрудничать со странами с так называемой, в их понимании, нерыночной экономикой", - констатировал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ.

Объединение прагматичных сил

По словам дипломата, как раз отсюда и возникает запрос на объединение всех здоровых, прагматичных сил.

"Конечно, у всех разные интересы. И они проявляются реально и в ЕАЭС, и в ШОС, и в БРИКС, в G20 - где угодно. У каждой страны есть свои интересы, но есть нечто общее: есть понимание того, что в одиночку мы не будем прогрессировать. Мы, наоборот, будем закрываться и уходить в такую изоляцию. А никто этого не хочет", - подчеркнул Биричевский.

Он назвал одним из главных приоритетов инициативы Большого Евразийского партнерства связуемость, уменьшение барьеров, прежде всего в торговле, устранение нетарифных барьеров и административных сложностей.

"Это все, что связано с торговлей, с транспортом, с инфраструктурой, которая нас всех соединяет, это прежде всего энергетическая инфраструктура, транспорт, связь. Это все, что связано с информационной безопасностью и технологиями, искусственным интеллектом, научным сотрудничеством. Без продвижения вперед в плане науки, без обмена опытом, технологиями мы не будем прогрессировать, двигаться вперед. Именно поэтому такая инициатива сейчас крайне востребована", - подчеркнул дипломат.

"Те страны, которые входят в наш евразийский контур, они во многом находятся на некотором отдалении от украинского кризиса. И они хотят здорового, прагматичного сотрудничества", - заключил Биричевский.