МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Молодому поколению в Эстонии прививают национализм и обрекают его на страшные испытания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что эстонским детям в День восстановления независимости предложили пострелять по мишеням, изображающим чудовищ в форме российских солдат.

"Прививать детям национализм - калечить их и обрекать будущие поколения на страшные испытания", - сказала она "Известиям".

По словам дипломата, Эстония должна была усвоить уроки "нацистской чумы", "но, видимо, иммунитет так и не выработан".

Ранее в МИД РФ не раз обращали внимание на всплеск идеологии нацизма в странах Балтии.