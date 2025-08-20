Без этого никакие договоренности невозможны, подчеркнул глава комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Запад сознательно обходит вопросы стратегической безопасности России и соблюдения прав человека на Украине, но без этого никакие договоренности невозможны. Такое мнение выразил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Западники сознательно обходят вопросы стратегической безопасности России и прав человека, а без этого никакие договоренности невозможны. Это должно быть понятно!" - написал Карасин в своем Telegram-канале.

Также сенатор отметил, что настырность канцлера ФРГ Фридриха Мерца, генсека НАТО Марка Рютте и других однозначно указывает на то, что тематика военного присутствия Запада на Украине никуда не ушла.

"После внешне пристойной встречи в Белом доме у [президента США Дональда] Трампа штурмовая команда Евросоюза и НАТО продолжила жестко отстаивать свои права контролеров настоящего и будущего Украины. Тональность не оставляет сомнений, что эта их линия будет продолжена. <...> Не стоит Западу и старательно конструировать некие широкие группы поддержки, которые включают даже Японию и Австралию, для достижения своих стратегических целей. Это бесполезно!" - написал Карасин.

Конструктивный диалог

При этом он отметил, что президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу удается пока удерживать конструктивную направленность непростого диалога в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты с российским лидером на Аляске.

Трамп провел ранее встречу с Владимиром Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с американским лидером. В то же время никаких конкретных заявлений не было.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.