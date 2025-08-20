В проект договора разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял предложение правительства РФ о подписании договора с Венесуэлой о передаче осужденных. Это следует из распоряжения, подписанного главой государства.

"Поручить Минюсту России по достижении договоренности с венесуэльской стороной подписать от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - указано в документе.