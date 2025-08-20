Председатель Морской коллегии отметил, что эти структуры "должны обеспечить согласованность действий федеральных и региональных органов власти и организаций в сфере морской деятельности"

НОВОРОССИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Работу Морских советов нужно активизировать во всех субъектах РФ, включая новые приморские регионы. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.

Патрушев указал на необходимость активизировать работу Морских советов и завершить их создание во всех новых приморских регионах, отметив, что эти структуры "должны обеспечить согласованность действий федеральных и региональных органов власти и организаций в сфере морской деятельности".

Ранее глава Морской коллегии сообщал, что формирование Морских советов в регионах Донбасса и Новороссии, чья экономика неразрывно связана с использованием Азово-Черноморского бассейна, завершается. "Отдельный акцент в их работе сделан на безопасности судоходства и морской инфраструктуры", - уточнял помощник президента.

Также, по словам Патрушева, крайне важно, чтобы национальная морская политика реализовывалась в приморских регионах, каждый из которых имеет свою специфику и свои проблемы. "Поэтому в этом году на новый уровень поднята деятельность региональных Морских советов", - пояснил он.