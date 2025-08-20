Патрушев: порты Азово-Черноморского региона нужно включить в транспортную систему

Решение этих задач будет способствовать развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", пояснил помощник президента РФ

НОВОРОССИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Все существующие и перспективные российские порты Азово-Черноморского региона необходимо включить в единую транспортную систему страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях региона.

"Важно в кратчайшие сроки интегрировать все порты Азово-Черноморского региона в единую транспортную систему России и обеспечить их эффективную работу, в том числе определить их роль в морских межрегиональных и международных грузовых перевозках", - указал Патрушев.

Решение этих задач, а также "создание условий для работы судов типа "река-море" в Азово-Черноморском бассейне, выстраивание новых экспортных маршрутов со странами глобального Юга также будет способствовать развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", пояснил председатель Морской коллегии.

По его словам, для обеспечения роста грузопассажирских перевозок, развития морской и речной инфраструктуры необходимо наращивать темпы строительства различных типов судов, прежде всего, на российских верфях.

"Новый импульс для развития судостроительных предприятий придаст принятие закона "О судостроении", который в настоящее время по решению Совета безопасности России готовится к внесению в Государственную Думу", - сказал Патрушев.