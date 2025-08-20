В МИД РФ также указали, что глава ведомства Сергей Лавров дал высокую оценку предпринимаемым Иорданией шагам в контексте содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, включая оказание гуманитарной помощи палестинцам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия и Иордания проведут 7-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран в Москве до конца года. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

"Подчеркнули необходимость расширения практической кооперации, обеспечения устойчивой положительной динамики двусторонней торговли. Высказались за активизацию деятельности межправительственной российско-иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, очередное, седьмое заседание которой должно состояться в Москве до конца текущего года, - указывается в сообщении. - Сергей Лавров и Айман ас-Сафади отметили важность укрепления двусторонней внешнеполитической координации, поддержания доверительного политического диалога, наращивания делегационного обмена".

В министерстве также указали, что Лавров дал высокую оценку предпринимаемым Иорданией шагам в контексте содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, включая оказание гуманитарной помощи палестинцам.

"При обсуждении ситуации в Сирии и вокруг нее министры высказались в поддержку комплексного преодоления последствий многолетнего кризиса, в том числе путем налаживания широкого национального диалога, при неукоснительном обеспечении единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны", - отметили в МИД РФ.