Россия не примет такие "гарантии безопасности", указал зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом "миротворцев", такие "гарантии безопасности" ей не нужны, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о том, что созданная по инициативе Франции и Великобритании "коалиция желающих" в рамках будущих гарантий безопасности должна разместить на Украине силы поддержки "на суше, в море и в воздухе".

"Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности". Но хриплая жалкая птица продолжает кукарекать, доказывая, что она король курятника", - написал Медведев в X.