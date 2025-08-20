Западное оружие, поставляемое киевскому режиму, продолжает утекать в различные регионы мира, включая зоны активности ИГИЛ и "Аль-Каиды", заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Киевские власти ведут подрывную деятельность в странах Африки, в том числе координируют действия террористов в Мали, подобные действия требуют международного расследования. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая ГУР Минобороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки. Они поставляют боевикам оружие и беспилотники, обучают их применению, координируют действия террористов, включая "Группу поддержки Ислама и мусульман" (JNIM, связанная с запрещенной в РФ "Аль-Каидой" - прим. ТАСС) в Мали, перебрасывают подготовленных наемников для действий против местных правительств. Все перечисленное требует тщательного международного расследования с привлечением компетентных механизмов ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности по террористическим угрозам.

Помимо этого российский дипломат указал на то, что поставляемое киевскому режиму оружие продолжает обнаруживаться у террористов по всему миру, в том числе у ячеек "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ, до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ). "Не можем обойти стороной серьезную проблему попадания оружия в руки террористов. Доклад ее упоминает исключительно по касательной. Но факты говорят за себя: в ходе операций по ликвидации ячеек ИГИЛ неоднократно обнаруживались склады с западным и восточноевропейским оружием. Так, западное оружие, поставляемое коррумпированному киевскому режиму, продолжает утекать в различные регионы мира, включая зоны активности ИГИЛ и "Аль-Каиды", - констатировал Полянский.