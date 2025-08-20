СМИ королевства демонстрируют однобокую и необъективную позицию, говорится в комментарии посольства РФ в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 20 августа. /ТАСС/. Журналисты в Швеции традиционно предпочитают не слышать голос детей регионов, страдающих от преступлений украинских нацистов. СМИ королевства демонстрируют однобокую и необъективную позицию, говорится в комментарии посольства РФ в Швеции на материал агентства ТТ о том, что в России "отсутствует какая-либо реакция" на письмо жены президента США Мелании Трамп российскому президенту Владимиру Путину с призывом избавить детей мира от ужасов войны.

"Шведские журналисты, как водится, предпочитают не слышать истинный голос детей регионов, страдающих от преступлений украинских нацистов", - считают российские дипломаты.

В заметке ТТ сообщается о том, что жена Владимира Зеленского написала письмо благодарности первой леди США за ее послание. "При этом традиционно отрабатывающие антироссийскую повестку шведские журналисты даже не удосужились проверить факты и поспешили заверить своих читателей в "отсутствии какой-либо реакции" на обращение Мелании Трамп со стороны России. Это ложь", - подчеркивают в посольстве.

Дипмиссия напоминает, что еще 17 августа 16-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова, которая, как и другие дети Донбасса, вот уже 11 лет живет под регулярными обстрелами ВСУ, направила ответное письмо Мелании Трамп с просьбой о помощи в достижении мира в регионе. "Девушка поведала об установленных в Донецке и Луганске мемориалах в память о детях, ставших жертвами киевского режима. Как и многие другие юные жители Донбасса, Белгородской и Курской областей России Фаина Савенкова не сомневается: призывы о мире нужно адресовать именно Владимиру Зеленскому", - отмечено в комментарии.