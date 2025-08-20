Дипломат пояснил, что доктрина добросовестности в международном праве запрещает стороне претендовать на права по соглашению, одновременно не выполняя собственные обязательства

ВЕНА, 20 августа. /ТАСС/. Возможные попытки со стороны "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) возобновить санкции против Ирана через соответствующий механизм Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) противоречили бы международному праву, поскольку сами европейские государства не выполняют принятых на себя по нему обязательств. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Великобритания, Германия и Франция пытаются шантажировать Иран и угрожают запустить к концу августа так называемый механизм snapback, предусмотренный резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и способный восстановить все предыдущие экономические санкции против Ирана. Однако на пути реализации этой угрозы существует серьезное препятствие. Вышеупомянутые европейские государства сами нарушают резолюцию 2231 и СВПД", - написал он в своем Telegram-канале.

Дипломат пояснил, что доктрина добросовестности в международном праве запрещает стороне претендовать на права по соглашению, одновременно не выполняя собственные обязательства. "Попытка "евротройки" инициировать механизм snapback, несмотря на их собственное несоблюдение, противоречила бы основополагающим принципам международного права. <...> Поэтому, с юридической точки зрения, они ("евротройка" - прим. ТАСС), как нарушители, не имеют права запускать snapback", - заключил Ульянов.