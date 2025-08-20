Люди адекватно воспринимают российских военнослужащих и они смогут защитить от попыток расшатать общество, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. России и Украине не потребуются миротворцы после завершения конфликта. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью RT.

"Если будет достигнуто соглашение о мире, а оно будет достигнуто, зачем нам миротворцы? Мы все живем вместе, и мы между собой быстрее найдем общий язык. Давайте посмотрим на мировой опыт: где были миротворцы и где это действительно принесло мир. <...> В Косове, Африке - там, наверное, такая помощь нужна. На Украине и в России не нужна такая помощь", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что люди адекватно воспринимают российских военнослужащих и они смогут защитить от попыток расшатать общество.