Путин: у России сформирован надежный ядерный щит

Президент РФ отметил, что в России по праву гордятся "именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия обладает надежным ядерным щитом, подчеркнул президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный ядерный щит Родины", - говорится в телеграмме главы государства. 

