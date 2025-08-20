Говорить о конкретных "молодежных" кандидатах рано, но работа по их выявлению уже ведется, отметил сенатор, член генсовета партии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" анализирует блогерскую сферу и лидеров общественного мнения в поиске перспективных кандидатов в Госдуму, способных привлечь молодежь. Как сообщил ТАСС сенатор, член генсовета партии Сергей Перминов, помимо этого партия продолжает развивать и адаптировать собственные образовательные проекты.

По словам Перминова, пока говорить о конкретных "молодежных" кандидатах рано, однако работа по выявлению потенциальных лидеров уже ведется. "Мы продолжаем анализировать настроения и тенденции среди лидеров общественного мнения, включая тех, кто известен в интернете и работает с молодежной аудиторией", - отметил он, подчеркнув, что такие люди усилят корпус кандидатов партии в 2026 году.

Кроме анализа, партия активно развивает свои образовательные проекты для молодых людей, такие как "Политзавод", "Политстарт" и модули Высшей партийной школы. "Все они донастраиваются к думскому циклу", - добавил Перминов.

Продолжая тему участия молодежи в предстоящей думской кампании, Перминов отметил, что в хорошем смысле охота за молодыми лидерами уже началась. Этому примером служит кадровая программа "Лидеры России. Политика", выпускники которой, по словам сенатора, нарасхват.

"Задача - выявить и отобрать перспективных ребят, направить усилия, помочь выбрать траекторию и научить побеждать, если речь о вхождении в политику и управление. Мы обязательно поддержим тех, кто полон энергии и готов служить стране, землякам, будущему России", - заключил Перминов.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца. В этот день истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва.