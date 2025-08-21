Глава кабмина осмотрит выставку, после чего выступит на пленарной сессии

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казань, где примет участие в X Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!".

Глава кабмина осмотрит выставку форума, после чего выступит на пленарной сессии. Также Мишустин проведет рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, у которого в 2025 году истекает срок полномочий.

В поездке Мишустина сопровождают вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Мишустин каждый год принимает участие в этом форуме, который проходит в разных городах. В 2024 году он посещал Калугу, в 2023 году - Владивосток, в 2022 году - Тамбов, а в 2021 году - Нижний Новгород.

О форуме

Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" является ключевым отраслевым мероприятием в сфере формирования комфортной городской среды. Площадка традиционно объединяет для дискуссии и выработки новых решений представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, а также ведущих специалистов в области архитектуры, урбанистики и дизайна.

В рамках деловой программы мероприятия состоится объявление победителей Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также IV Конкурса для субъектов Дальневосточного федерального округа.

В ходе публичных дискуссий, интерактивных мероприятий и пленарной сессии будут обсуждаться эффекты, достигнутые от реализации проектов благоустройства общественных пространств, и вопросы развития малых городов.

Одно из ключевых мероприятий делового трека форума - учебный акселератор, организованный Минстроем. На этой площадке можно ознакомиться с новыми подходами в проектах благоустройства, методологии обновления и сохранения мемориальных зон и воинских захоронений, в разработке стандартов строительства и эксплуатации городских фонтанов.