Председатель правительства напомнил о позитивных примерах Рыбинска, Бавлов, Старой Руссы, где команды управленцев перезапустили экономику

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Развитие малых городов в России идет все более интенсивно, а успехи на этом пути становятся все более заметными. На это указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Премьер отметил, что мероприятие позволяет профессионалам в сфере градоустройства поделиться опытом и успехами. "Эти успехи особенно заметны. Чем меньше населенный пункт, тем значительнее усилия руководителей муниципалитетов для одновременного решения сразу нескольких задач", - обратил внимание глава кабмина.

Он напомнил о позитивных примерах Рыбинска, Бавлов, Старой Руссы, где команды управленцев перезапустили экономику. "И примеров эффективной совместной работы администрации, ответственных предпринимателей, талантливых и инициативных архитекторов, проектировщиков, неравнодушных и активных жителей в стране очень много", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, толчком к успеху во многих случаях послужили гранты победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. "И город стал местом, куда приезжают, чтобы лучше узнать отечественную культуру, - перечислил премьер, - куда хочется вернуться, остаться жить, создать семью".

Об успехах, подытожил Мишустин, "нужно говорить". "Чтобы и другие малые поселения могли так же вдохновлять, расти, побеждать", - подчеркнул он.