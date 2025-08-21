Председатель правительства анонсировал объявление результатов нынешнего конкурса

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды привлекает все больше участников, помогая достигать серьезных изменений в малых городах. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Муниципалитеты наших регионов знают, что успешное участие в конкурсе лучших проектов может стать отличным стартом для серьезных изменений. Поэтому количество заявок постоянно увеличивается", - заметил премьер.

Одновременно, указал он, растет и число идей благоустройства, а также соответствующих проектов - вчетверо за семь лет. "Мы расширили географию участников конкурса. Заявить о себе теперь могут города и опорные населенные пункты с количеством жителей до 300 тыс. человек, а также исторические поселения, которые являются административными центрами", - напомнил глава кабмина.

Мишустин анонсировал объявление результатов нынешнего, десятого по счету, конкурса. "Будут отобраны еще 240 идей, - рассказал он. - Кстати, и победителей <…> будет значительно больше". По словам премьера, в состязании проектов для Дальнего Востока на гранты смогут претендовать 54 команды.