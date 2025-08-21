Мишустин предложил отдельно награждать проекты благоустройства городов в Донбассе

Председатель правительства заметил, что регионы проходят непростой путь, так как им нужно восстанавливать инфраструктуру

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Регионы Донбасса и Новороссии нуждаются в поддержке, им нужно помочь влиться в общероссийскую городскую среду. К этому призвал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и предложил создать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды отдельную номинацию по благоустройству в данных субъектах.

Регионы, заметил он, "проходят непростой путь: нужно восстанавливать инфраструктуру". "Конечно, не менее важно и формирование там новой городской среды. Ведем активную работу по вовлечению этих субъектов Федерации в единое поле по всем сферам", - указал премьер.

"Считаю, что создание для них в рамках этого мероприятия отдельной номинации на следующие три года поможет муниципалитетам проявить себя, встроиться в общероссийскую конкурсную культуру", - подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства выразил уверенность в успехе этого предприятия. "Тем более что местные жители активно участвуют в изменении облика своих населенных пунктов", - пояснил он.