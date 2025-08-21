По словам премьер-министра, именно там будут сконцентрированы усилия, направленные на повышение качества среды для жизни, на уменьшение различий в состоянии экономики, социальной сферы среди российских субъектов

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Правительству России предстоит масштабная работа по развитию 2 160 опорных пунктов, где будут сконцентрированы усилия, направленные на повышение качества среды для жизни. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Предстоит также масштабная работа по развитию 2 160 опорных пунктов - инфраструктурного и экономического каркаса России. В них проживает большинство наших граждан [- почти три четверти]", - сообщил глава кабмина.

По его словам, именно там будут сконцентрированы усилия, направленные на повышение качества среды для жизни, на уменьшение различий в состоянии экономики, социальной сферы среди российских субъектов.

"А для этого нужно сформировать центры роста с учетом потенциала их регионов - сельскохозяйственного, промышленного, логистического, - продолжил Мишустин. - Обеспечить приток инвестиций, создавать рабочие места. Что поможет там строить современное жилье, детские сады, поликлиники и больницы, модернизировать инженерные сети. Чтобы жители, особенно удаленных территорий, имели доступ к качественной медицине, образованию".

Все эти задачи, по словам премьера, предусматривает обновленная Стратегия пространственного развития России и план ее реализации, который утвердили на прошлой неделе. "А их выполнение возможно только в результате четких и скоординированных действий всех заинтересованных ведомств", - уточнил он.