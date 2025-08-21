В свою очередь, глава Татарстана поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство за поддержку республики

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал удачи главе Татарстана Рустаму Минниханову на выборах в сентябре.

Глава правительства прилетел в Казань в четверг.

"Хочу вам от всей души пожелать удачи на предстоящих выборах главы Республики Татарстан. Вы очень много делаете для развития региона, вас поддерживает президент РФ Владимир Владимирович Путин. Абсолютно уверен, что жители по достоинству оценят все то, что руководство Республики Татарстан делает для развития вашей красивой республики", - сказал Мишустин на встрече с Миннихановым.

В свою очередь, глава субъекта поблагодарил президента РФ и правительство за поддержку республики.

"Татарстан везде получает полную поддержку, мы и большую международную программу ведем. Большое спасибо вам, правительству, у нас полный контакт по всем проектам. Поэтому нам созданы все условия, нам нужно только работать", - сказал Минниханов.