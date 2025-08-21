Мишустин отметил вклад Минниханова в развитие образования в Татарстане

Премьер-министр упомянул, что сейчас строятся общежития для студентов филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах и Казанского государственного аграрного университета

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил усилия главы Татарстана Рустама Минниханова в подготовке кадров и развитии системы образования в республике.

Премьер-министр в четверг в рамках поездки в Казань провел отдельную встречу с Миннихановым.

"В Татарстане очень сильный реальный сектор экономики. Конечно, это невозможно было бы без квалифицированных кадров. Я знаю, что вы сами лично уделяете очень большое внимание для модернизации в том числе и высших учебных заведений, и профессионалитета, занимаетесь комплексно развитием и подготовкой системы образования в целом в Татарстане", - сказал Мишустин.

Он упомянул, что сейчас строятся общежития для студентов филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах и Казанского государственного аграрного университета, федеральное финансирование на эти цели составило около 4 млрд рублей.

"Что очень важно еще, вы очень активно развиваете передовые инженерные школы. И это как раз позволяет делать кластеры, когда предприятия промышленные, научные, которые здесь работают, создают требования и помогают методологически и так далее сделать программу для обучения ребят", - добавил глава кабмина.