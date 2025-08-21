По данным Минздрава ДНР, из-за атаки погибли два мирных жителя

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. ВСУ для атаки на Енакиево Донецкой Народной Республики использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В вечерний час пик ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по городскому округу Енакиево", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе Минздрава ДНР ТАСС сообщили, что в результате украинской атаки по Енакиево погибли 2 мирных жителя, 21 человек пострадал, в том числе ребенок.

Пушилин уточнил, что в результате украинской атаки на Енакиево погибли мужчина 1975 года рождения и женщина 1952 г. р. "Ранения различной степени тяжести получили парень 2008 г. р., мужчины 1948, 1966, 1973, 1976, 1991, 1992, 1976, 1997, 1999, 2000, 1999 и 2006 г. р., женщины 1952, 1973, 1977, 1952, 1977, 1978, 1983 и 1992 г. р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил глава ДНР.