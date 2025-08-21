В ЦИК считают маловероятным проведение ДЭГ за рубежом на выборах в Госдуму

Это связано с кибербезопасностью и трудностями с доступом к российским сервисам, отметил член ЦИК Антон Лопатин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для россиян за границей на выборах депутатов Госдумы маловероятно. Об этом ТАСС сообщил член ЦИК России Антон Лопатин, отметив, что это связано с вопросами кибербезопасности из-за "неравнодушного" отношения к российской избирательной системе некоторых западных стран, а также с трудностями доступа к российским сервисам.

"Проведение ДЭГ за рубежом на выборах в Думу маловероятно. Из-за "неравнодушного" отношения к российской избирательной системе ряда западных стран обеспечить безопасность и сохранность данных избирателей проблематично. Также существуют трудности с доступом к российским сервисам. Техническая возможность организации голосования, конечно, есть", - заявил Лопатин.

Говоря об организации голосования за границей в целом, он отметил, что ЦИК сделает все возможное для проведения выборов традиционным способом. "Опыт проведения такого голосования у российской избирательной системы колоссальный. Что касается ДЭГ в РФ, те субъекты, которые по согласованию с ЦИК будут использовать такую форму голосования, ограничений не имеют", - добавил он.

Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ, IT-эксперт Олег Артамонов в разговоре с ТАСС уточнил, что организация ДЭГ за рубежом представляет собой сложную задачу. Сейчас доступ к порталам "Госуслуги" и ДЭГ из зарубежных сетей невозможен без VPN с "приземлением" в России, например через Kaspersky Secure Connection.

Кроме того, затруднена доставка СМС для авторизации, особенно при использовании иностранных номеров в роуминге. "Потенциально такое возможно, но обеспечить качественную и гарантированную работу будет сложно", - отметил Артамонов.

Он добавил, что тестируемая возможность получения одноразовых кодов подтверждения через Max могла бы упростить авторизацию. Однако даже в этом случае для входа на портал ДЭГ потребуется VPN. Кроме того, для реализации схемы необходимо создать систему защиты от злоупотреблений и вести так называемый белый список IP-сетей дружественных стран, чего пока не сделано. "Если разработчикам ДЭГ будет поставлена задача организации голосования за рубежом, ее можно реализовать. Но, как показывает практика, у разработчиков всегда задач больше, чем времени", - заключил Артамонов.