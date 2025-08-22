Сальдо усомнился в возможности репараций со стороны Киева за разрушенное в РФ

По словам губернатора Херсонской области, "война идет не по правилам"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Использовать механизм репараций для компенсаций ущерба России невозможно в силу террористических действий Киева, при этом РФ может принять участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины из-за тесных экономических связей. Таким мнением с ТАСС поделился губернатор региона Владимир Сальдо.

"Репарации бывают в тех случаях, когда международное право соответствует когда-то установившимся правилам. <…> Сейчас война идет не по правилам. Украина совершает обстрелы, террористические акты, наносит вред мирным гражданским объектам. Это совсем не по правилам войны", - сказал он.

По мнению Сальдо, не стоит рассчитывать на репарации Киева за разрушения.

"Репарации как таковые, ровно, как и вооружение Украины, скорее всего будут, если вложение средств произойдет по договоренности. Заявляет же Европа, что восстановит всю экономику Украины. Но она все равно, эта экономика, прямыми нитями связана с российской экономикой. Поэтому мы тоже будем восстанавливать то, что разрушено", - подчеркнул глава Херсонщины.