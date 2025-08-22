Он называется "Володин Саратов"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение сторонников завести в национальном мессенджере Max канал, посвященный его региональным проектам. Новый канал называется "Володин Саратов".

Первый пост опубликован примерно в 07:30 мск. Сейчас в канале уже больше 1 300 подписчиков. В Max информация будет публиковаться раньше, чем в других мессенджерах и соцсетях.

Также у председателя Госдумы в Max есть личный канал - "Вячеслав Володин".

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.