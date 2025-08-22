Глава МИД РФ отметил, что медиафорум утвердился "в качестве авторитетной дискуссионной площадки, объединяющей видных представителей органов власти, средств массовой информации, общественных и деловых кругов пяти прикаспийских государств"

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Каспийский медиафорум формирует общее экспертное сообщество пяти стран региона, помогая укреплять взаимопонимание между ними, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Форум вносит весомый вклад в реализацию большого числа проектов международного культурного и гуманитарного сотрудничества. Одним из результатов его работы стало формирование единого экспертного сообщества Каспия, нацеленного на поиск сбалансированных решений для устойчивого развития региона, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами пяти стран", - отметил министр в приветствии участникам мероприятия, которое зачитали на церемонии открытия форума в Астрахани.

Лавров указал, что за последние годы медиафорум утвердился "в качестве авторитетной дискуссионной площадки, объединяющей видных представителей органов власти, средств массовой информации, общественных и деловых кругов пяти прикаспийских государств".

Глава МИД напомнил, что с 2023 года эта площадка имеет статус федерального мероприятия, в рамках которого проходят семинары для молодых лидеров политических, общественных, научных и деловых кругов, а также международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны".

"Такая эволюция в полной мере отражает расширение многопрофильного партнерства наших стран", - резюмировал Лавров, пожелав участникам форума продуктивных дискуссий и всего самого лучшего.

О форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум состоялся в Астрахани в 2015 году. За время его проведения в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией.

Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.