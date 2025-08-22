Как заявил председатель Народного совета региона Денис Мирошниченко, это нужно для того, чтобы обвинить РФ в нежелании вести переговоры

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о готовности признать территории де-факто утраченными - это очередные спекуляции для того, чтобы обвинить РФ в нежелании вести переговоры. Такое мнение ТАСС выразил председатель Народного совета (парламента) ЛНР Денис Мирошниченко.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными. По его словам, в будущем Киев попытается вернуть утраченные территории дипломатическими и экономическими путями. Украинское издание "Страна" написало, что Зеленский, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что Украина не настаивает на предварительном прекращении огня до заключения мирного соглашения, вновь вернулся к этому требованию.

"Я думаю, что если бы Киев хотел решить вопрос мирным путем, то, наверное, не состоялась бы специальная военная операция. Для этого у них было достаточно времени, и у <...> Зеленского было время для того, чтобы решить вопрос мирным путем. То, что они сейчас заявляют - я уверен, что это просто определенная спекуляция на тему, чтобы снова обвинить Россию [в том], что Россия не готова на мирные переговоры, что Россия снова срывает переговоры, не идет на контакты", - сказал он.

Мирошниченко считает, что украинские власти "нужно меньше слушать". "Потому что все мы понимаем, что "Квартал 95" в кабинетах существует и популизмом они заниматься уж точно умеют", - сообщил спикер парламента ЛНР.