Его также вывели из состава профильных комитетов и счетной комиссии Законодательного собрания региона

ПЕНЗА, 22 августа. /ТАСС/. Полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области Сергея Ванюшина досрочно прекращены в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда по делу о покушении на мошенничество. Соответствующее решение было принято на сессии регионального парламента.

"Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Ванюшина Сергея Петровича", - сказал на сессии спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Ванюшин также выведен из состава профильных комитетов и счетной комиссии заксобрания региона.

В апреле 2025 года Ленинский районный суд Пензы приговорил Ванюшина к двум годам лишения свободы условно за покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере. Как установил суд, 4 января 2024 года депутат попал в ДТП на личном автомобиле, после чего покинул место аварии, не став оформлять документы для последующего получения страховых выплат. Вместо этого он обратился к знакомому начальнику отделения ГИБДД, который дал подчиненному указание составить документы без выезда на место ДТП, указав в них, что авария произошла 11 января. Эти документы депутат предоставил в страховую компанию, чтобы получить выплату в размере более 1,5 млн рублей. Однако в этом ему было отказано, так как компания выявила недостоверные сведения.

Приговор вступил в законную силу.