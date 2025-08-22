РФ настаивает на неукоснительном выполнении Швецией обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, подчеркнула официальный представитель российского дипведомства

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Очередная атака БПЛА на торговое представительство России в Швеции произошла при полном попустительстве шведских властей, Москва требует от Стокгольма неукоснительно соблюдать обязательства по Венской конвенции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности", - указала дипломат.

"Со своей стороны, настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российских загранпредставительств", - подчеркнула Захарова.