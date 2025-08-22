Встреча прошла в Доме ученых в центре города

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, посещая закрытый город Саров, провел встречу с работниками предприятий атомной отрасли и учеными.

Встреча прошла в Доме ученых в центре города - близ здания установлен памятник основателю научного центра и одному из создателей советской атомной бомбы, академику Юлию Харитону.

Глава государства, как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, старается постоянно быть на связи с "простыми людьми", чтобы оставаться в курсе их проблем и нужд. Президент практически в каждой поездке по стране общается с местными жителями, с трудящимися, с ответственными работниками.

Особое внимание Путин уделяет молодым ученым как будущему России и ее технологического суверенитета. В свое прошлое посещение Сарова глава государства проводил длительную беседу с молодыми исследователями, он тогда подробно ознакомился с их просьбами и дал по итогам этого общения подробные поручения органам власти.

В этом году отмечается 80-летие российской атомной отрасли. 20 августа 1945 года председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета, которому было поручено организовать в СССР атомную промышленность. Этот день отмечается как дата создания российской атомной отрасли. Памятные мероприятия в честь юбилея уже прошли поблизости от Сарова - в Нижнем Новгороде.